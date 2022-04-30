Глава УЕФА: российские футболисты не должны страдать

Чеферин заявил, что российские спортсмены не должны страдать, так как они ни в чем не виноваты.

«Вот почему УЕФА следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа», — посчитал он.

Глава УЕФА добавил, что решение по поводу участия российских клубов в еврокубках должно быть принято до начала сезона-2022/2023.

Ранее 30 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что УЕФА примет решение об отстранении российских клубов и сборных на следующей неделе. По их информации, на данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон-2022/2023 или продление бана до последующего уведомления, которое было принято ранее.