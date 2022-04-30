У питерцев могут возникнуть проблемы в обороне

30 апреля в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле сыграет с «Локомотивом». Уже в этом матче клуб из Санкт-Петербурга может стать чемпионом! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Зенит» - «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 30 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

30 апреля «Зенит» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 1.25, это примерно 78% вероятности. Шансы «Локомотива» аналитики оценили коэффициентом 12.80 (8%), а на ничью можно сделать ставку за 6.80 (14%).

Эксперты не сомневаются, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 2.5 – за 2.65.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.93. С коэффициентом 1.90 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа петербуржцев со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

«Зенит» - «Локомотив»: какие делать ставки на игру РПЛ 30 апреля

«Зенит» уже сегодня может стать чемпионом России. До конца 4 тура, между петербуржцами и «Динамо» 6 очков. При этом при равенстве баллов в первую очередь смотрят на личные встречи, а они в пользу зенитовцев. Таким образом, команде Сергея Семака даже при 4 победах бело-голубых достаточно будет набрать 6 очков. А если сегодня «Зенит» победит, а «Динамо» уступит «Уралу», то зенитовцы станут чемпионами досрочно.

«Зенит» вылетел из Кубка России, поэтому экономить силы теперь точно не будет. Чем раньше удастся обеспечить себе золотые медали, тем быстрее можно будет расслабиться. Поэтому сейчас концентрация максимальна. Да и дома клуб из Санкт-Петербурга играет лучше, чем в гостях. Кстати, у «Локомотива» команда Семака выиграла 3 последние встречи на своем поле.

Что до «Локомотива», то здесь полным ходом идет очередная перестройка. У команды неплохая группа атаки: ко двору пришлись Вилсон Изидор и Ян Кухта, в кооперации с Джирано Керком и Рифатом Жемалетдиновым смотрятся очень прилично. Достаточно сказать, что весной в РПЛ москвичи не смогли забить только в одном матче.

А вот оборона - это бич. В каждой игре есть провалы, за которые соперник наказывает. На ноль удалось сыграть лишь один раз, а зачастую «Локо» пропускает по 2 мяча и даже больше. Много ошибается молодой центральный защитник Марк Мампасси. Набивает свои шишки. Так что у Марвина Комппера должна болеть голова перед встречей с лидером.

Очевидно, что «Зенит» - явный фаворит, но на его победу коэффициент совсем маленький. Можно рискнуть и поставить на то, что питерцы победят с разницей как минимум в 2 мяча. Все-таки по уровню команды существенно различаются. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.72.

Наверняка матч будет верховым. Учитывая проблемы гостей в обороне, у них нет другого выхода, как ввязываться в открытый футбол и пытаться лучше реализовать свои моменты. Ну а «Зениту» с его классом в РПЛ это только и нужно. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола в БК Фонбет можно за 1.50.