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57 минут назад

«Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал серию из четырёх побед

Чемпионат.comиещё 9

Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре одноимённая местная команда встречалась с «Ростовом». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.

"Краснодар" прервал победную серию "Ростова"
Фото:  PREMIERLIGA.RU PREMIERLIGA.RU

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко с передачи Романа Тугарева. Форвард является воспитанником «Краснодара». Хозяева сравняли счёт на 14-й минуте: с передачи Олакунле Олусегуна отличился Никита Кривцов. Через две минуты защитник гостей Игорь Калинин срезал мяч в свои ворота. «Краснодар» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Ростов» с 34 очками остался на восьмой позиции.

«Ростов» прервал серию из четырёх побед в чемпионате России.

Футбол,Никита Кривцов,Роман Тугарев,Игорь Калинин,Николай Комличенко,
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