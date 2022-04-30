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2 часа назад

«Это позорно». Дзюба раскритиковал Генича и поддержал «Спартак», который его забанил

Матч ТВиещё 12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире «Матч ТВ» раскритиковал комментатора Константина Генича, который раскрыл личный разговор с футболистом.

«Это позорно». Дзюба раскритиковал Генича
Фото: ТАССТАСС

Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой о том, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

— Мы не спорили ни на что. Константин Генич как желтая пресса. Мы с ним разговаривали тет-а-тет, а он из этого раздул, не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно. Ване Сергееву, наверное, самому неудобно за наш разговор. Я его до этого не знал, он очень хороший футболист, я за него искренне переживал. Как Генич себя вел — это фу. Правильно, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России

В субботу «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ и стал чемпионом России четвертый раз подряд.

Футбол,Артем Дзюба,Иван Сергеев,Константин Генич,Зенит,Спартак,
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