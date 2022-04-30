«Это позорно». Дзюба раскритиковал Генича

— Мы не спорили ни на что. Константин Генич как желтая пресса. Мы с ним разговаривали тет-а-тет, а он из этого раздул, не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно. Ване Сергееву, наверное, самому неудобно за наш разговор. Я его до этого не знал, он очень хороший футболист, я за него искренне переживал. Как Генич себя вел — это фу. Правильно, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».