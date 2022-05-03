«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов

Сегодня, 3 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

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«Вильярреал» открыл счёт на 3-й минуте игры — забитым мячом после красивой комбинации отметился Булайе Диа. На 41-й минуте испанцы забили второй мяч — автором гола стал Франсис Коклен. Таким образом, команда Унаи Эмери сравняла счёт по сумме двухматчевого противостояния.

Однако интрига жила недолго. Уже на 62-й минуте игры «Ливерпуль» забил свой первый гол, автором которого стал Фабиньо. На 67-й минуте мерсисайдцы сравняли счёт благодаря взятию ворот вышедшего на замену Луиса Диаса. А на 74-й минуте «Ливерпуль» усилиями Садио Мане забил третий мяч и окончательно снял вопросы о том, кто получит путёвку в финал Лиги чемпионов.

В концовке матча «Вильярреал» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Этьен Капу. Однако никакого глобального влияния на результат это уже не имело. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Юргена Клоппа.