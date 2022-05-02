Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций

Сборная России по футболу не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная России должна была выступить во втором по силе дивизионе в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Молодежная сборная России не проведет четыре заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы. Российская команда занимала второе место с 15 очками после шести игр в группе с испанцами (21 очко, 8 игр), словаками (12, 8), мальтийцами (7, 6), литовцами (8, 6) и североирландцами (7, 6).

Также отстранены от участия в международных соревнованиях сборные России по мини-футболу. Женская команда не сможет выступить на чемпионате Европы 2022 года, мужская отстранена от участия в квалификационном турнире на чемпионат мира 2024 года.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения. Из-за отстранения сборная России не смогла побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года в матчах плей-офф отборочного турнира.