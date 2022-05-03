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1 час назад

Абрамович потребует от "Челси" вернуть долг в размере 1,5 миллиардов

Газета.Ruиещё 4

Российский миллиардер, владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может потребовать от футбольного клуба вернуть долг в размере 1,5 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом информирует Sky Sports.

Абрамович потребует от "Челси" вернуть долг
Фото: ТАССТАСС

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

По информации источника, сейчас Абрамович проинформировал британское правительство, что желает получить одолженные «Челси» средства после продажи клуба.

Отметим, что покупатель «Челси» должен быть назван уже в мае.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Футбол,Роман Абрамович,
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