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1 час назад

Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы: «Я прав по сути, но не прав по форме»

Матч ТВиещё 5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за слова в адрес футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой, что форвард Иван Сергеев сможет забить восемь мячей в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ. Дзюба заявил, что комментатор «развил космическую историю» из разговора тет-а-тет и отказался признавать факт спора, в котором проиграл оппоненту. В ответ Генич назвал футболиста фуфлом.

— К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Футбол,Иван Сергеев,Константин Генич,Зенит,
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