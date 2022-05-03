Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

— К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».