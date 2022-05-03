Кто займет место России в еврокубках

Как изменится европейский футбол после отстранения российских клубов

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2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Это означает, что структура отбора в клубные турниры под эгидой УЕФА изменится.«Газета.Ru» объясняет, кто и как заменит российские команды в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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Лига чемпионов

Перед стартом сезона-2021/22 Россия занимала восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА — с нее национальные ассоциации получают квоты для участия в еврокубках.

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов попадают чемпионы десяти лучших стран из таблицы коэффициентов. После исключения России свободная квота перешла стране, занимающей 11-е место в таблице, — Шотландии. Таким образом, вместо петербургского «Зенита», который на прошлой неделе досрочно стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет чемпион Шотландии.

За три тура до финиша Премьершипа с преимуществом в шесть очков над «Глазго Рейнджерс» лидирует «Селтик».

Место чемпиона Шотландии в раунде плей-офф пути чемпионов займет «Трабзонспор», впервые за 38 лет ставший сильнейшим клубом Турции.

В свою очередь, место «Трабзонспора» в третьем квалификационном раунде пути чемпионов займет чемпион Кипра (за три тура до финиша с разницей в одно очко в турнирной таблице лидируют «Аполлон» и АПОЭЛ — «Газета.Ru»).

Также один раунд квалификации пропустят чемпион Хорватии (за три тура до конца на первом месте идет загребское «Динамо») и швейцарский «Цюрих» — они начнут свой путь в Лиге чемпионов со второго этапа.

Вторая лигочемпионская путевка России принадлежала серебряному призеру РПЛ, который начинал евросезон с третьего квалификационного раунда пути нечемпионов.

Представителя России на данном этапе отбора заменят команды, занявшие вторые места в чемпионатах Австрии и Шотландии. Если бы все было как прежде, эти клубы начали бы участие в Лиге чемпионов не с третьего, а со второго квалификационного раунда.

Проигравшие команды в третьем квалификационном раунде и раунде плей-офф по-прежнему становятся участниками группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы

В этом турнире от России с раунда плей-офф начинает участие обладатель национального кубка. В прошлом году столичный «Локомотив» смог попасть напрямую в групповой этап. Это произошло благодаря проведенной реформе, согласно которой победителю Лиги конференций гарантировано попадание в групповой этап Лиги Европы; однако в сезоне-2020/21 этот турнир еще не стартовал, поэтому вакантное место досталось «железнодорожникам».

В сезоне-2022/23 место России в раунде плей-офф Лиги Европы займут обладатели кубков Турции и Дании.

А их места в третьем квалификационном раунде Лиги Европы получит обладатель кубка Сербии, который изначально должен был стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Те команды, которые не смогут преодолеть раунд плей-офф Лиги Европы, примут участие в групповом этапе Лиги конференций.

Лига конференций

Россия была представлена в этом турнире двумя клубами: четвертая команда по итогам сезона РПЛ начинала свой путь с третьего квалификационного раунда, а пятая — со второго раунда.

После отстранения России место в третьем раунде отбора займут победители национальных кубков Чехии, Хорватии и Швейцарии, которые должны были начать выступление в турнире со второго раунда.

Во втором этапе отбора Лиги конференций вместо российской команды и обладателей кубков Сербии, Чехии, Хорватии и Швейцарии сыграют обладатели кубков Польши, Словении, Словакии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Северной Македонии и Армении.

До отстранения России на будущий сезон победители кубков из этих стран должны были начинать свой путь с первого отборочного раунда Лиги конференций.

Что будет в сезоне-2023/24

За сезон-2022/23 Россия автоматически получила в таблицу коэффициентов 4,333 балла — это наименьший коэффициент, заработанный за пять последних сезонов. В случае, если российские команды в следующем году смогут вновь принять участие в еврокубках, то перед стартом сезона-2023/24 в активе России будет 26,215 баллов.

С таким количеством баллов наша страна сегодня занимала бы 22-е место — выше Израиля, но ниже Кипра.