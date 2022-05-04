Клуб российского бизнесмена вернулся в АПЛ

В 45-м туре чемпионшипа команда, занимавшая второе место в чемпионате на своем поле со счетом 1:0 одержала победу над идущим третьим «Ноттингем Форест» и набрала 85 очков. За тур до конца турнира «вишни» опережают ближайшего преследователя на шесть очков и гарантировали себе место в АПЛ. Повышение в классе себе также обеспечил «Фулхэм».