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41 минуту назад

Клуб российского бизнесмена вернулся в АПЛ

Lenta.ru

Футбольный клуб «Борнмут» завоевал путевку в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клуб российского бизнесмена вернулся в АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 45-м туре чемпионшипа команда, занимавшая второе место в чемпионате на своем поле со счетом 1:0 одержала победу над идущим третьим «Ноттингем Форест» и набрала 85 очков. За тур до конца турнира «вишни» опережают ближайшего преследователя на шесть очков и гарантировали себе место в АПЛ. Повышение в классе себе также обеспечил «Фулхэм».

В последний раз «Борнмут» играл в элитном английском дивизионе в сезоне-2019/2020. Владельцем команды является 52-летний российский бизнесмен Максим Демин.

«Борнмут» был основан в 1899 году. Наивысшим достижением команды является победа в чемпионшипе в сезоне-2014/2015. В АПЛ клуб не поднимался выше девятого места.

Футбол,Максим Демин,
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