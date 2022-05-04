Топ-10 самых дорогих иностранцев в РПЛ:  от Зенита до ЦСКА

Задача «Зенита» — сохранить пятерых бразильцев. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть ценные легионеры.

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Существует мнение, что после бана от УЕФА наш футбол «очистится» от легионеров, и, следовательно, российская молодёжь получит больше шансов. Эта точка зрения кажется спорной, хотя бы по той причине, что зарубежные футболисты, переходящие в клубы-середняки или аутсайдеры РПЛ, изначально едут не под еврокубки. Для этой многочисленной группы игроков ничего не поменялось. А вот сильнейшие легионеры действительно могут начать уходить, ведь им нужны не только деньги, но и выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кто они – самые дорогие иностранные активы чемпионата России? Рассказываем о топ-10 легионерах по версии Transfermarkt.

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9-10. Юри Алберто, € 12 млн

Нападающий «Зенита» всего три месяца в России. В зимнее трансферное окно он перешёл в петербургский клуб за € 25 млн, по данным Transfermarkt, тем не менее сам сайт оценивает Юри Алберто только в € 12 млн. Начал бразилец успешно: в 13 матчах забил шесть голов и сделал три голевые передачи. При этом в некоторых играх закрывал позицию инсайда, а не чистого форварда. Между тем в топ-лигах, если верить слухам, Юри Алберто тоже интересовались.

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9-10. Квинси Промес, € 12 млн

Общий трудовой стаж голландца в России составляет чуть больше пяти лет. После перехода из «Твенте» за € 11,5 млн Промес отыграл за «Спартак» четыре сезона, а после возвращения из «Аякса» за € 8,5 млн – ещё год с небольшим. Наверное, отъезд Квинси менее вероятен, чем других лучших легионеров РПЛ, учитывая его возраст (вингеру уже 30) и дело, рассматриваемое в суде Нидерландов. Тем более в этом чемпионате он не слишком результативен: 6+1 в 19 матчах.

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8. Себастьян Шиманьски, € 13 млн

Польский полузащитник уже почти три сезона в России. «Динамо» покупало его у «Легии» за € 5,5 млн. За этот период Шиманьски здорово прибавил, попал в первую сборную Польши, а стоимость легионера заметно выросла. Сейчас Себастьян – ключевая фигура в центре поля у бело-голубых. В нынешнем сезоне РПЛ забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач за 25 матчей. Представители Шиманьского давали понять, что в летнее межсезонье стоит ждать его трансфер в топ-лигу.

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7. Юсуф Языджи, € 15 млн

Языджи, как и Юри Алберто, – один из самых успешных трансферов РПЛ в зимнее окно. Турецкий легионер тоже только привыкает к России, он здесь чуть более трёх месяцев. Атакующий полузащитник арендован у «Лилля» до лета за € 350 тыс., и, по словам агента игрока, ЦСКА выкупит Юсуфа за € 11 млн. Языджи феноменально начал в московской команде, побил рекорд результативности для дебютантов РПЛ. Потом чуть сдал из-за проблем со спиной и желания держать пост. Впрочем, его статистика всё равно потрясает: восемь голов в девяти матчах.

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5-6. Клаудиньо, € 16 млн

Бразильский полузащитник – возможно, самый яркий новичок этого сезона. В августе прошлого года Клаудиньо перешёл в «Зенит» за € 12 млн и за девять месяцев превратился в настоящую звезду нашей лиги. Естественно, и цена его выросла. У олимпийского чемпиона 21 матч в РПЛ, восемь голов и шесть голевых пасов. Вдобавок он положил пару мячей в Лиге чемпионов, что для скаутов из Европы, конечно, важнее любых достижений игрока в чемпионате России.

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5-6. Дуглас Сантос, € 16 млн

Если выделять самого стабильного игрока «Зенита», то это, пожалуй, Дуглас Сантос. Бразильский защитник-универсал уже около трёх лет в России, и в течение этого времени у него почти не было плохих матчей. В прошлом сезоне он вообще поделил первое место в списке лучших ассистентов РПЛ, а в нынешнем у Дугласа Сантоса 25 матчей и две голевые передачи. Покупал петербургский клуб бразильца у «Гамбурга» за € 13 млн, а теперь смог бы продать дороже. Но, кажется, ценный легионер готов остаться.

Чемпионат.com

4. Джон Кордоба, € 17 млн

Колумбийский нападающий стал игроком «Краснодара» в июле прошлого года, однако в феврале 2022-го ушёл из команды до конца сезона, и пока непонятно, вернётся ли. Сергей Галицкий заплатил за Кордобу € 20 млн, а теперь наверняка был бы рад, если бы кто-то согласился выкупить легионера за € 17 млн. Хотя Джон доказал, что он классный форвард. В этом сезоне РПЛ забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи за 15 матчей. Потом Кордобу остановила травма.

FCkrasnodar.ru

3. Вендел, € 19 млн

В тройке наиболее дорогих иностранцев чемпионата России – исключительно игроки «Зенита». Вендел в петербургском клубе полтора года, его покупали за € 20,3 млн. Интересно, что на момент сделки Transfermarkt оценивал бразильца лишь на € 12 млн, а с тех пор добавил к его стоимости ещё € 7 млн. Полузащитник действительно заметно прогрессировал в команде Сергея Семака, он и Клаудиньо – главные конструкторы зенитовской игры. В этом сезоне у Вендела 3+3 в 23 матчах РПЛ.

Чемпионат.com

2. Вильмар Барриос, € 20 млн

Барриос – однозначно сильнейший опорный полузащитник РПЛ. Сейчас мы уже привыкли к цепкости колумбийского «бульдога», а поначалу его стиль казался чем-то необычным для чемпионата России. «Зенит» выкупал Вильмара у «Боки Хуниорс» за € 15 млн, и за три года и четыре месяца в петербургском клубе ориентировочная стоимость легионера выросла до € 20 млн. В этом сезоне у Барриоса 24 матча и один голевой пас. Осенью 2021-го он, как, кстати, и Дуглас Сантос, продлил контракт, но остаётся в фокусе внимания клубов ведущих лиг.

Чемпионат.com

1. Малком, € 22 млн

Трансфер Малкома в августе 2019-го из «Барселоны» в «Зенит» за € 40 млн был одним из крупнейших в истории РПЛ, а сейчас вингер сине-бело-голубых занимает первое место в рейтинге самых дорогих игроков лиги. Правда, его ориентировочная стоимость уже заметно ниже – € 22 млн. Из-за травм и непростой адаптации к закрытому футболу в нашем чемпионате Малком долго не мог раскрыться. В нынешнем сезоне у него хорошая статистика: восемь голов и семь голевых передач в 22 матчах. Вопрос в том, настолько мотивированным останется бразилец, зная, что у «Зенита» не будет осенью Лиги чемпионов.