Кандидаты в чемпионы спаслись в последний момент

4 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». В Англии команды выдали настоящий спектакль, ждем продолжения! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Реал» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 4 мая, коэффициенты букмекеров

4 мая «Реал» на своем поле сыграет с «Ман Сити» в ответном полуфинала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало - в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.15, это примерно 45% вероятности. Шансы «Реала» аналитики оценили коэффициентом 3.15 (31%), а на ничью можно сделать ставку за 4.10 (24%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 2.5 – за 2.55.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.48. С коэффициентом 2.70 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.50.

«Реал» - «Ман Сити»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 4 мая

В первом матче «Реал» и «Сити» выдали потрясающий футбол. Англичане играли лучше: забили 4, а могли забить и все 10. «Реал» же был убийственно хладнокровен в реализации атак. Испанцы конвертировали в голы практически все, что смогли создать. В итоге 4:3 - и шансы у команды Карло Анчелотти перед домашней встречей сохранились.

Не будем забывать, что «Реал» уже успел выбить из Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Челси». Причем оба раза вытащил себя за волосы в последней трети матча, когда казалось, что шансов уже нет. Феерит Карим Бензема, «Золотой мяч» ждет француза, который, как хорошее вино, с годами становится только сильнее.

Кроме того, команда Карло Анчелотти в минувшие выходные стала чемпионом Испании. Во-первых, это хорошие эмоции, во-вторых, теперь «Королевский клуб» спокойно может сосредоточиться на Лиге чемпионов.

А вот у «Сити» продолжается изматывающая чемпионская гонка в АПЛ. Пока ни команда Пепа Гвардиолы, ни «Ливерпуль» ошибок не допускают - отрыв «горожан» от преследователей составляет 1 очко. Поэтому расслабляться манкунианцам нельзя, продолжается полноценная игра на два фронта. Впрочем, глубина состава у «Сити» такая, что позволяет Гвардиоле проводить полноценную ротацию.

В первой игре мы увидели голевую феерию, определенно, нам стоит ждать продолжения. Англичане просто не умеют играть от обороны, а испанцам нужно отыгрываться. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.50.

Нужно признать, что «Манчестер Сити» сильнее. Но у них нет Карима Бензема. Вездесущий француз забивает почти в каждом матче, а в Лиге чемпионов просто тащит свою команду к финалу. Сделать ставку на то, что и в этой игре Карим сможет отличиться, можно в БК Фонбет за 2.00.