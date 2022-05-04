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1 час назад

Банк отклонил предложение британского миллиардера на покупку "Челси"

Газета.Ruиещё 1

Raine – банк, который осуществляет надзор за продажей лондонского «Челси», отклонил заявку британского миллиардера Джима Рэтклиффа на покупку клуба. Об этом сообщает Bloomberg.

Банк отклонил предложение миллиардера на покупку "Челси"
Фото: ReutersReuters

Рэтклифф является основателем химической компании Ineos и владельцем французской «Ниццы». На прошлой неделе британский миллиардер объявил о предложении на сумму 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

«Raine сразу же отверг нас, но мы будем продолжать напоминать людям, что мы все еще здесь», — сказал представитель стороны Рэтклиффа.

Представитель Рэтклиффа также отмечает, что компания продолжит взаимодействие с фанатами лондонцев. Несколько лет назад миллиардер уже хотел приобрести «Челси», но его спугнула стоимость клуба.

СМИ узнали приоритетного кандидата на покупку «Челси»

10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены. Позже бизнесмен принял решение о продаже клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».

Ранее сообщалось, что директору «Челси» Марине Грановской придется разорвать профессиональные отношения с Романом Абрамовичем, чтобы остаться в клубе.

Футбол,Марина Грановская,Роман Абрамович,
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