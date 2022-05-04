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36 минут назад

ВАСИЛИЙ УТКИН: ЗАРЕМА САЛИХОВА — УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ОНА ТЕПЕРЬ КОЛОНКИ ПИШЕТ

Чемпионат.com

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал колонку Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Уткин: Салихова — удивительный человек
Фото: ТАССТАСС

«Зарема – удивительный человек. Она теперь колонки пишет. Я, кажется, пропустил первые, вот прочитал одну. Ну что ж – я ничего не пропустил.

Цитата: «Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние два года просто не смогли отладить работу VAR? Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их всё устраивает!»

Итак, верю ли я в описанное выше? Конечно. И эту веру даёт мне «Спартак». Ведь я своими глазами вижу, как самый титулованный клуб России за 18 лет управления топ-менеджерами топ-компании выигрывает один титул. Ну, я это просто видел. И не я один. А тут всего два года с судейством возятся. Ха!

О, пламенеющая Зарема! По вашей же логике у вас уже будут внуки (из вас, кстати, получится мировая бабушка!), когда не названные вами менеджеры в области судейства просто исчерпают тот лимит времени, который уже употребил во главе «Спартака» ваш родной муж. И если вы хотите узнать, как это возможно, просто спросите у него. Строго, по-семейному.

Пожалуйста, узнайте. Потом нам расскажете. Дело в том, что мы голову сломали, а не понимаем, как так. С нетерпением жду следующую колонку», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Футбол,Зарема Салихова,Василий Уткин,Леонид Федун,Спартак,
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