Уткин: Салихова — удивительный человек

О, пламенеющая Зарема! По вашей же логике у вас уже будут внуки (из вас, кстати, получится мировая бабушка!), когда не названные вами менеджеры в области судейства просто исчерпают тот лимит времени, который уже употребил во главе «Спартака» ваш родной муж. И если вы хотите узнать, как это возможно, просто спросите у него. Строго, по-семейному.