Футболка забившего «рукой бога» Марадоны ушла с молотка за рекордную сумму

Футболка, в которой аргентинский футболист Диего Марадона забил легендарный гол «рукой бога» в ворота сборной Англии в матче чемпионата мира 1986 года, продана на торгах за рекордную сумму в 9,3 млн долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's.

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Все годы после исторического матча в Мехико, выигранного аргентинцами со счетом 2:1 (оба гола забил Марадона) футболка принадлежала бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу – игроки обменялись майками в конце встречи. Заплаченная за нее сумма стала самой большой за всю историю продаж футболок спортсменов на аукционах. Предыдущий рекорд принадлежал футболке бейсболиста «Нью-Йорк Янкис» Бэйба Рута – ее продали за 5,6 млн долларов в 2019 году.