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1 час назад

Футболка забившего «рукой бога» Марадоны ушла с молотка за рекордную сумму

Мир24

Футболка, в которой аргентинский футболист Диего Марадона забил легендарный гол «рукой бога» в ворота сборной Англии в матче чемпионата мира 1986 года, продана на торгах за рекордную сумму в 9,3 млн долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's.

Футболка забившего «рукой бога» Марадоны ушла с молотка за рекордную сумму
Фото: REUTERSREUTERS

Все годы после исторического матча в Мехико, выигранного аргентинцами со счетом 2:1 (оба гола забил Марадона) футболка принадлежала бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу – игроки обменялись майками в конце встречи. Заплаченная за нее сумма стала самой большой за всю историю продаж футболок спортсменов на аукционах. Предыдущий рекорд принадлежал футболке бейсболиста «Нью-Йорк Янкис» Бэйба Рута – ее продали за 5,6 млн долларов в 2019 году.

В декабре прошлого года на торги были выставлены шапка-ушанка Марадоны с нашивкой «ЧМ по футболу. Россия-2018», кепка – подарок президента Венесуэлы Николаса Мадуро, гитара, подписанная гитаристом фламенко Висенте Амиго, хьюмидор для сигар, винный шкаф, телевизоры, тренажеры. Также продавалась двухкомнатная квартира футболиста в городе Мар-дель-Плата и дом в провинции Буэнос-Айрес, подаренный Марадоной родителям. Из автомобилей были представлены минивэн Hyundai 2015 года и два BMW.

Футбол,Диего Марадона,Николас Мадуро,
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