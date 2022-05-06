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57 минут назад

Игроки «Ньюкасла» недовольны Сен-Максименом из-за его интервью

Евро-футбол.Руиещё 1

Игроки «Ньюкасла» обиделись на своего одноклубника Аллана Сен-Максимена из-за интервью, которое он дал французским СМИ.

Игроки «Ньюкасла» недовольны Сен-Максименом из-за его интервью
Фото: globallookpressgloballookpress

На вопрос, завидует ли он результативности Садио Мане, Сен-Максимен ответил, что, «когда у него буду партнеры, способные реализовывать его передачи, то его результативность тоже станет высокой».

Эти слова были неоднозначно восприняты одноклубниками Сен-Максимена. Многих игроков обидело это заявление.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау уже заявил, что проведет разговор с футболистами.

Сообщается также, что Сен-Максимен заявил, что его слова были неправильно истолкованы французскими журналистами.

В этом сезоне полузащитник «Ньюкасла» провел в АПЛ 32 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Футбол,Эдди Хау,Садио Мане,
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