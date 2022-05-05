Фееричный полуфинал: как «Реал Мадрид» три гола за десять минут забил

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.

Единственный гол у «горожан» забил Рияд Марез на 73-й минуте. У «Реала» отличились Родриго (90, 90+1) и Карим Бензема (95).

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли в финал турнира, где встретятся с английским «Ливерпулем». Добавим, что обе команды играли в финале турнира в 2018 году. Тогда победу на Олимпийском стадионе в Киеве одержали «сливочные» со счетом 3:1.