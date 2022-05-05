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2 часа назад

"Спартак" сравнил себя с "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в полуфинале ЛЧ

Газета.Ruиещё 8

Пресс-служба "Спартака" в своем англоязычном аккаунте в Twitter опубликовала пост, в котором с иронией прокомментировала поражение "Манчестер Сити" в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов против "Реала" (1:3, 5:6 по сумме двух матчей).

"Спартак" сравнил себя с "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в полуфинале ЛЧ
Фото: Carl Recine/ReutersCarl Recine/Reuters

"Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев в Лиге чемпионов, как у "Манчестер Сити", — написано в сообщении.

Счет на 73-й минуте открыл нападающий "Манчестера" Рияд Марез. Он увеличил отрыв своей команды по сумме двух матчей до двух мячей. На 90-й минуте форвард "Реала" Родриго сумел сравнять счет в матче, а через еще одну минуту он же вывел свою команду вперед и, таким образом, перевел противостояние в дополнительное время.

В самом начале овертайма нападающий мадридского клуба Карим Бензема реализовал пенальти, который он сам же и заработал. Таким образом, "Реал" в финале Лиги чемпионов встретится с английским "Ливерпулем", который ранее по сумме двух встреч обыграл испанский "Вильярреал".

Ранее бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин назвал "Манчестер Сити" бесхребетной командой после проигрыша "Реалу" в 1/2 ЛЧ.

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