"Спартак" сравнил себя с "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в полуфинале ЛЧ

Пресс-служба "Спартака" в своем англоязычном аккаунте в Twitter опубликовала пост, в котором с иронией прокомментировала поражение "Манчестер Сити" в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов против "Реала" (1:3, 5:6 по сумме двух матчей).

Фото: Carl Recine/Reuters Carl Recine/Reuters

"Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев в Лиге чемпионов, как у "Манчестер Сити", — написано в сообщении.

Счет на 73-й минуте открыл нападающий "Манчестера" Рияд Марез. Он увеличил отрыв своей команды по сумме двух матчей до двух мячей. На 90-й минуте форвард "Реала" Родриго сумел сравнять счет в матче, а через еще одну минуту он же вывел свою команду вперед и, таким образом, перевел противостояние в дополнительное время.

В самом начале овертайма нападающий мадридского клуба Карим Бензема реализовал пенальти, который он сам же и заработал. Таким образом, "Реал" в финале Лиги чемпионов встретится с английским "Ливерпулем", который ранее по сумме двух встреч обыграл испанский "Вильярреал".