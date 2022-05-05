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3 часа назад

Два экс-футболиста РПЛ вошли в десятку худших трансферов АПЛ

Газета.Ruиещё 2

Два бывших футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в десятку худших трансферов сезона в чемпионате Англии по версии ESPN.

Два бывших игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич, занимает в рейтинге шестую строчку, а бывший хавбек московского «Спартака» Алекс Крал — седьмую. Оба футболиста являются одноклубниками по лондонскому «Вест Хэм Юнайтед». Лидером рейтинга стал форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который перешел в лондонский клуб из миланского «Интера».

Также в рейтинг включили Джейдона Санчо («Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити»), Деле Алли («Эвертон»), Рафаэля Варана («Манчестер Юнайтед»), Янника Вестергора («Лестер»), Брайана Хиля («Тоттенхэм») и Билли Гилмора («Норвич»).

Влашич провел за ЦСКА 108 матчей, в которых отметился 33 голами и 21 результативной передачей.

Крал сыграл за красно-белых в 60 матчах, в которых сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что директор «Челси» Марина Грановская может остаться в клубе после смены владельцев. Однако ей необходимо для этого разорвать все профессиональные связи с пока еще владельцем клуба – российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

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