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1 час назад

Лучшим бомбардиром РПЛ заинтересовались в АПЛ

Lenta.ruиещё 8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, что форвардом команды Гамидом Агаларовым интересуются зарубежные клубы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Лучшим бомбардиром РПЛ заинтересовались в АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам функционера, речь идет о командах из Европы, в том числе из Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны», — добавил Газизов.

Гендиректор «Уфы» отметил, что клуб заинтересован в том, чтобы футболист прогрессировал в другом чемпионате. По словам Газизова, сейчас лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сосредоточен на помощи клубу в сохранении прописки в элитном дивизионе.

21-летний Агаларов в нынешнем сезоне забил 18 мячей в 26 играх чемпионата России. Он возглавляет снайперскую гонку первенства страны.

Футбол,Шамиль Газизов,
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