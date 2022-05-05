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1 час назад

Nike останется техническим спонсором «Зенита», но без новой коллекции на сезон

Чемпионат.com

Техническим спонсором «Зенита» останется Nike, сообщает Bobsoccer. При этом компания не собирается предоставлять новую коллекцию формы на следующий сезон.

Nike отказал Зениту в новой форме
Фото: ТАССТАСС

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Подопечные Сергея Семака обыграли «Локомотив» (3:1), набрали 61 очко и стали недосягаемы для конкурентов. «Динамо» отстаёт на девять очков. Бело-голубые в 27-м туре уступили «Уралу» (2:3). Московские армейцы проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

Футбол,Владимир Федотов,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
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