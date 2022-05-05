Nike отказал Зениту в новой форме

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Подопечные Сергея Семака обыграли «Локомотив» (3:1), набрали 61 очко и стали недосягаемы для конкурентов. «Динамо» отстаёт на девять очков. Бело-голубые в 27-м туре уступили «Уралу» (2:3). Московские армейцы проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.