Арбитр Алексей Матюнин провалил проверку РФС на полиграфе

«РБ Спорт» сообщает, что арбитр Алексей Матюнин не прошел проверку на полиграфе по итогам матча 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).
В том матче Матюнин допустил две результативные ошибки, которые уже признали на заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС. После этого судья и арбитр VAR Павел Шадыханов были вызваны на проверку детектором лжи.
Ранее Матюнин направил письмо в РФС с жалобой на главу РПЛ Ашота Хачатурянца, который назвал работу судьи на матче «Химки» — «Крылья» «безобразной». Также арбитр полагает, что глава лиги курирует самарскую команду.