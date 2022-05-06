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1 час назад

Арбитр Алексей Матюнин провалил проверку РФС на полиграфе

Inoprosportиещё 12

«РБ Спорт» сообщает, что арбитр Алексей Матюнин не прошел проверку на полиграфе по итогам матча 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

Арбитр Алексей Матюнин провалил проверку РФС на полиграфе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В том матче Матюнин допустил две результативные ошибки, которые уже признали на заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС. После этого судья и арбитр VAR Павел Шадыханов были вызваны на проверку детектором лжи.

Ранее Матюнин направил письмо в РФС с жалобой на главу РПЛ Ашота Хачатурянца, который назвал работу судьи на матче «Химки» — «Крылья» «безобразной». Также арбитр полагает, что глава лиги курирует самарскую команду.

Футбол,РПЛ,Павел Шадыханов,Алексей Матюнин,Крылья Советов,РФС,
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