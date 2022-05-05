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31 минуту назад

Названо условие исключения «Челси» из АПЛ

Lenta.ru

Лондонский «Челси» рискует быть исключенным из Английской премьер-лиги (АПЛ). Условие, при котором возможно такое развитие событий, назвал Daily Mail.

«Челси» могут исключить из АПЛ
Фото: ReutersReuters

Как сообщает источник, синие лишатся места в элитном дивизионе, если у них не появится новый владелец до 8 июня. В этот день руководство АПЛ примет решение о допуске команд к следующему сезону.

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Лицензия на участие «Челси» в АПЛ истекает 31 мая. Если российский бизнесмен Роман Абрамович останется владельцем команды, лондонцы не получат новую лицензию из-за санкций.

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Российский бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая «Челси», наложен арест. Власти страны запрещают россиянину получить прибыль от продажи клуба.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол,Роман Абрамович,
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