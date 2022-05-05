Дзюба может сменить «Зенит» на европейский клуб

Нападающий «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не планирует продлевать сотрудничество с петербургским клубом по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Дзюба уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Их названия не разглашается. Окончательное решение о своем будущем футболист примет в ближайшее время.
Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истечет летом 2022 года.
Напомним, что футболист начал карьеру в московском «Спартаке» в 2006 году. Контракт же с «Зенитом» он подписал в 2015 году. Под эгидой клуба он четыре раза подряд становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок РФ и четырежды становился обладателем Суперкубка страны.