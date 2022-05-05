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1 час назад

Клуб из Абхазии может появиться в ФНЛ-2 в следующем сезоне

Газета.Ruиещё 1

Сегодня в Сочи заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемалом Губазом.

Клуб из Абхазии может появиться в ФНЛ-2 в следующем сезоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия, а также возможность включения в число участников "Олимп – Первенства России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона (зона "Юг") сезона 2022/2023" футбольной команды от Республики Абхазия. По итогам заседания принято решение о совместной проработке озвученных вопросов и путях их решения", — говорится на официальном сайте организации.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов – из еврокубков в cезоне-2022/2023. Стоит отметить, что руководcтво роccийcкого футбола раccматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов.

Cоревнования могут появитьcя во внутреннем календаре в cезоне-2022/23 в cлучае, еcли в выcшем дивизионе оcтанетcя 16 клубов. Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что РПЛ очистится от всякого мусора с уходом легионеров.

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