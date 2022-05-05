Клуб из Абхазии может появиться в ФНЛ-2 в следующем сезоне

"В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия, а также возможность включения в число участников "Олимп – Первенства России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона (зона "Юг") сезона 2022/2023" футбольной команды от Республики Абхазия. По итогам заседания принято решение о совместной проработке озвученных вопросов и путях их решения", — говорится на официальном сайте организации.