Клуб из Абхазии может появиться в ФНЛ-2 в следующем сезоне

Сегодня в Сочи заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемалом Губазом.
"В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия, а также возможность включения в число участников "Олимп – Первенства России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона (зона "Юг") сезона 2022/2023" футбольной команды от Республики Абхазия. По итогам заседания принято решение о совместной проработке озвученных вопросов и путях их решения", — говорится на официальном сайте организации.
Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов – из еврокубков в cезоне-2022/2023. Стоит отметить, что руководcтво роccийcкого футбола раccматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов.
Cоревнования могут появитьcя во внутреннем календаре в cезоне-2022/23 в cлучае, еcли в выcшем дивизионе оcтанетcя 16 клубов. Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что РПЛ очистится от всякого мусора с уходом легионеров.