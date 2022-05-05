Сербский клуб захотел подписать Дзюбу

Гендиректор сербского профессионального футбольного клуба «Цверна Звезда» Звездан Терзич заявил, что организации интересен форвард «Зенита» Артем Дзюба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», — заявил Терзич.
Напомним, что в сезоне 2021/22 годов Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с петербургской командой действует до конца июня 2022 года, после чего он может покинуть клуб на правах свободного агента.
«Црвена Звезда» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии с 91 очком в 34 матчах.
Ранее стало известно, что Дзюба не собирается продлевать контракт с «Зенитом». При этом он якобы уже получил ряд интересных предложений из России и Европы, однако названия клубов не разглашаются.