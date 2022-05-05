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1 час назад

Сербский клуб захотел подписать Дзюбу

Елена Прошина

Гендиректор сербского профессионального футбольного клуба «Цверна Звезда» Звездан Терзич заявил, что организации интересен форвард «Зенита» Артем Дзюба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сербский клуб захотел подписать Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», — заявил Терзич.

Напомним, что в сезоне 2021/22 годов Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с петербургской командой действует до конца июня 2022 года, после чего он может покинуть клуб на правах свободного агента.

«Црвена Звезда» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии с 91 очком в 34 матчах.

Ранее стало известно, что Дзюба не собирается продлевать контракт с «Зенитом». При этом он якобы уже получил ряд интересных предложений из России и Европы, однако названия клубов не разглашаются.

Футбол,Звездан Терзич,Артем Дзюба,Зенит,
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