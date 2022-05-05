Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Летом «Динамо» может покинуть сразу трое иностранных футболистов

Газета.Ru

Московское «Динамо» летом может лишиться троих и семи своих иностранных игроков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» может покинуть сразу трое иностранных футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Точно команду покинет украинский защитник Иван Ордец. После событий 24 февраля он не появлялся на поле ни разу.

С большой долей вероятности бело-голубых летом покинут поляк Себастьян Шиманьски и хорват Никола Моро. Молодые игроки стремятся проявить себя в одном из европейских чемпионатов.

Немного иначе обстоят дела с латиноамериканским и африканским игроком команды. Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, а также Клинтоном Нжи довольны нахождением в российской команде. Единственной сложностью их нахождения в России может стать невозможность переводить свои деньги на зарубежные счета.

Еще одним трансфером на выход может стать уход главного тренера команды Сандро Шварца. В качестве варианта продолжения карьеры немецкого специалиста называется «Герта» из Бундеслиги.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» располагается на второй строчке. Всего на три очка от бело-голубых отстает «Сочи».

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» выразил готовность заполучить этим летом Артема Дзюбу.

Футбол,Сандро Шварц,Никола Моро,Себастьян Шиманьски,Фабиан Бальбуэна,Иван Ордец,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители