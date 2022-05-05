«Динамо» может покинуть сразу трое иностранных футболистов

Московское «Динамо» летом может лишиться троих и семи своих иностранных игроков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Точно команду покинет украинский защитник Иван Ордец. После событий 24 февраля он не появлялся на поле ни разу.

С большой долей вероятности бело-голубых летом покинут поляк Себастьян Шиманьски и хорват Никола Моро. Молодые игроки стремятся проявить себя в одном из европейских чемпионатов.

Немного иначе обстоят дела с латиноамериканским и африканским игроком команды. Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, а также Клинтоном Нжи довольны нахождением в российской команде. Единственной сложностью их нахождения в России может стать невозможность переводить свои деньги на зарубежные счета.

Еще одним трансфером на выход может стать уход главного тренера команды Сандро Шварца. В качестве варианта продолжения карьеры немецкого специалиста называется «Герта» из Бундеслиги.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» располагается на второй строчке. Всего на три очка от бело-голубых отстает «Сочи».