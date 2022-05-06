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2 часа назад

"Барселона" отказалась возвращать Суареса

Soccer Newsиещё 5

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не вернется в "Барселону", сообщает Diario Sport.

"Барселона" отказалась возвращать Суареса
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, футболист зимой предлагал свои услуги каталонского клубу, но получил отказ. Руководство "Барселоны" полагает, что Суарес уже не сможет помочь команде, поэтому клуб расмотрит другие трансферные цели.

В нынешнем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Футбол,Луис Суарес,
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