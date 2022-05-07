"Сочи" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

"Сочи" со счетом 1:0 на выезде обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и сравнялся по очкам с идущим на втором месте столичным "Динамо". Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-Арене".

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Мяч на 10-й минуте забил Артем Макарчук. На второй добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не вошел в стартовый состав команды впервые в нынешнем чемпионате. Ворота армейцев защищал 18-летий Владислав Тороп, который провел первый матч в РПЛ. Капитаном ЦСКА был защитник Марио Фернандес.

Игроки вышли на поле в футболках с символикой "Красной гвоздики" - всероссийской акции в поддержку ветеранов. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Для ветеранов была выделена специальная ложа, где они смогли с комфортом посмотреть матч.

"Сочи" не проигрывает в чемпионате России на протяжении шести матчей (четыре победы и две ничьих). Команда Владимира Федотова набрала 52 очка после 28 матчей и догнала идущее на втором месте "Динамо". Бело-голубые располагаются выше из-за победы в личной встрече первого круга (1:0), встречу второго круга команды проведут в последнем туре 21 мая в Москве. В следующем матче "Сочи" 13 мая примет "Нижний Новгород".