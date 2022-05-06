ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) прорабатывают варианты введения в футболе чистого игрового времени и сокращения матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщил бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в авторской колонке в Daily Mail.
По словам Клаттенбурга, сейчас данный вопрос изучают Пьерлуиджи Коллина [он возглавляет судейские комитеты в УЕФА и ФИФА], ФИФА и IFAB, как организация, имеющая право изменять правила игры в футболе. Предлагается останавливать секундомер в случае пауз – выхода мяча из игры, травм, разговоров между игроками и судьями.
Сроки введения данных изменений в правила пока не определены.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что ФИФА хочет увеличить количество реального игрового времени. Для достижения этого организация намерена увеличить количество компенсированного времени. Если такое решение будет принято, общее время матчей в некоторых случаях может превышать 100 минут. В организации эту информацию опровергли.