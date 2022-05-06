ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) прорабатывают варианты введения в футболе чистого игрового времени и сокращения матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщил бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в авторской колонке в Daily Mail.

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По словам Клаттенбурга, сейчас данный вопрос изучают Пьерлуиджи Коллина [он возглавляет судейские комитеты в УЕФА и ФИФА], ФИФА и IFAB, как организация, имеющая право изменять правила игры в футболе. Предлагается останавливать секундомер в случае пауз – выхода мяча из игры, травм, разговоров между игроками и судьями.

Сроки введения данных изменений в правила пока не определены.