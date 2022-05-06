Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

Rusfootballиещё 2

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) прорабатывают варианты введения в футболе чистого игрового времени и сокращения матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщил бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в авторской колонке в Daily Mail.

ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время
Фото: ТвиттерТвиттер

По словам Клаттенбурга, сейчас данный вопрос изучают Пьерлуиджи Коллина [он возглавляет судейские комитеты в УЕФА и ФИФА], ФИФА и IFAB, как организация, имеющая право изменять правила игры в футболе. Предлагается останавливать секундомер в случае пауз – выхода мяча из игры, травм, разговоров между игроками и судьями.

Сроки введения данных изменений в правила пока не определены.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что ФИФА хочет увеличить количество реального игрового времени. Для достижения этого организация намерена увеличить количество компенсированного времени. Если такое решение будет принято, общее время матчей в некоторых случаях может превышать 100 минут. В организации эту информацию опровергли.

Футбол,Марк Клаттенбург,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители