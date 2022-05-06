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1 час назад

Защитник «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ за нанесение травмы вратарю «Уфы» Беленову

Матч ТВиещё 7

Защитник подмосковных «Химок» Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ за фол, повлекший нанесение травмы вратарю «Уфы» Александру Беленову.

Защитника "Химок" отстранили от футбола за грязную игру
Фото: ФК ХимкиФК Химки

Инцидент произошел в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ, который состоялся в воскресенье в Химках и закончился со счетом 1:1. Набиуллин за грубый фол против Беленова был удален на 12-й минуте. Вратарь покинул поле и был заменен. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Набиуллину грозит отстранение на шесть игр.

— В ходе заседания врач «Уфы» пояснил, что Беленову предстоит операция и срок возвращения, по сути, неизвестен. У нас применяется отдельная статья в таких случаях, когда наносится травма с вынесением красной карточки. За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, было принято решение дисквалифицировать игрока «Химок» Набиуллина на шесть матчей чемпионата России, — сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц журналистам.

Футбол,Артур Григорьянц,Александр Беленов,Эльмир Набиуллин,РФС,
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