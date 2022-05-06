Защитника "Химок" отстранили от футбола за грязную игру

Инцидент произошел в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ, который состоялся в воскресенье в Химках и закончился со счетом 1:1. Набиуллин за грубый фол против Беленова был удален на 12-й минуте. Вратарь покинул поле и был заменен. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Набиуллину грозит отстранение на шесть игр.