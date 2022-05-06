Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
46 минут назад

Московское «Динамо» пропустило пять голов в одном матче впервые за 10 лет

Чемпионат.comиещё 21

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре проходил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между «Крыльями Советов» и «Динамо». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:2. Московская команда пропустила пять мячей в одном матче впервые с марта 2012 года. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Тогда подопечные Сергея Силкина уступили 1:5 «Зениту» в рамках 35-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2011/2012. У «Динамо» тогда отличился Кевин Кураньи, а за клуб из Санкт-Петербурга забивали Доменико Кришито, Сабольч Хусти, Сергей Семак и Александр Кержаков, оформивший дубль.

Московское «Динамо» пропустило пять голов впервые за 10 лет
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице.

Футбол,Кевин Кураньи,Сергей Семак,Сергей Силкин,Александр Кержаков,Доменико Кришито,Крылья Советов,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители