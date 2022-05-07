Названа неожиданная опасность для британского футбола

Климатические изменения оказались неожиданно опасными для футбола в Великобритании. По оценкам специалистов, последствия глобального потепления могут дорого обойтись британским клубам, пишет The Guardian.

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В основном речь идет о затоплении стадионов, которое участится из-за роста температур. По оценкам специалистов, в среднем из-за погодных условий футбольное поле в Англии оказывается непригодным для проведения матчей пять недель за сезон. В ближайшие три десятилетия эта проблема станет регулярной примерно для четверти из 92 британских клубов.

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Как отмечают эксперты, у наводнений на стадионах есть серьезные финансовые риски для команд. Клуб Карлайл Юнайтед из Второй лиги Англии пришлось на семь недель покинуть домашний стадион из-за потопа, вызванного циклоном Шторм Десмонд. На борьбу с последствиями руководству пришлось потратить почти три миллиона фунтов стерлингов (более 252,6 миллиона рублей).

Однако если британские футбольные клубы начнут активно противостоять климатическому кризису, то для них могут открыться новые финансовые возможности, считают эксперты. Таким образом, существенно сэкономить средства можно за счет эффективного потребления электричества на стадионах, перехода на возобновляемые источники энергии и разработки экологически устойчивой инфраструктуры. Снизить углеродный след также поможет организация удобных маршрутов общественного транспорта до мест проведения матчей и исключение мяса из меню буфетов. Специалисты добавили, что действия клубов по противостоянию глобальному потеплению помогут привлечь им новых перспективных спонсоров.