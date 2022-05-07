Назван новый владелец «Челси»

Как утверждает источник, сумма сделки составит около пяти миллиардов долларов. Теперь сделку должно одобрить руководство Английской премьер-лиги и правительство Великобритании. Отмечается, что предпринимателю принадлежат доли в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».