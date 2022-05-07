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53 минуты назад

СМИ назвали нового владельца «Челси»

ТК «Звезда»иещё 2

Американский миллиардер Тодд Боули подписал соглашение о покупке футбольного клуба «Челси». Об этом сообщило издание The Telegraph.

Назван новый владелец «Челси»
Фото: ReutersReuters

Как утверждает источник, сумма сделки составит около пяти миллиардов долларов. Теперь сделку должно одобрить руководство Английской премьер-лиги и правительство Великобритании. Отмечается, что предпринимателю принадлежат доли в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее в РФС прокомментировали идею FIFA сократить футбольный матч с 90 до 60 минут. Член исполкома РФС Рохус Шох в беседе со «Звездой» назвал инициативу бессмысленной.

Футбол,РФС,
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