Назван новый владелец «Челси»

Американский миллиардер Тодд Боули подписал соглашение о покупке футбольного клуба «Челси». Об этом сообщило издание The Telegraph.
Как утверждает источник, сумма сделки составит около пяти миллиардов долларов. Теперь сделку должно одобрить руководство Английской премьер-лиги и правительство Великобритании. Отмечается, что предпринимателю принадлежат доли в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее в РФС прокомментировали идею FIFA сократить футбольный матч с 90 до 60 минут. Член исполкома РФС Рохус Шох в беседе со «Звездой» назвал инициативу бессмысленной.