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1 час назад

«Спартак» переиграл «Урал» благодаря дублю Шамара Николсона

Чемпионат.comиещё 8

Сегодня, 7 мая, состоялся матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Спартак» переиграл «Урал» благодаря дублю Николсона
Фото: SPARTAK.COMSPARTAK.COM

После подачи с углового нападающий «Спартака» Шамар Николсон открыл счёт в матче на 11-й минуте. А на 26-й минуте форвард удвоил преимущество московского клуба. На 30-й минуте полузащитник гостей Виктор Мозес довёл счёт до крупного. На 55-й минуте встречи защитник «Урала» Лео Гогличидзе отыграл один мяч.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Футбол,Лео Гогличидзе,Виктор Мозес,Зенит,Спартак,
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