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1 час назад

Семака спросили о будущем Дзюбы в "Зените"

Майк Габриелян

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем форварда Артёма Дзюбы в петербургском клубе. Наставника цитирует «Чемпионат».

Семака спросили о будущем Дзюбы в "Зените"
Фото: ТАССТАСС

«В ближайшее время всё разрешится. И все узнаем: кто остаётся, а кто уходит», — сказал Семак.

По его словам, есть порядок действий, и клуб будет анонсировать все значимые события.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. Он перешёл в состав сине-бело-голубых как свободный агент. Контракт нападающего с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро.

«Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Сергеева

В этом сезоне в РПЛ Дзюба сыграл в 26 матчах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» оценил вероятность возможного трансфера нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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