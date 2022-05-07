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45 минут назад

«Порту» в 30-й раз стал чемпионом Португалии

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«Порту» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Португалии победил лиссабонскую «Бенфику» и обеспечил себе завоевание 30-го чемпионского титула.

«Порту» в 30-й раз стал чемпионом Португалии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственным мячом отметился нигерийский защитник «Порту» Зайду на 4-й добавленной к матчу минуте, он точно пробил в девятку после паса бразильца Пепе. Уругвайский нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес забил гол на 52-й минуте игры, однако арбитр Луиш Годинью его отменил после помощи ВАР.

«Порту» набрал 88 очков и стал недосягаем для преследователей. У «Спортинга» сейчас 79 очков (ему осталось провести 2 матча), у «Бенфики» — 71 очко.

В последнем туре чемпионата Португалии «Порту» дома сыграет с «Эшторилом», а «Бенфика» в гостях проведет встречу с «Пасуш де Феррейра».

«Спортинг» сегодня на выезде сыграет с «Портимоненси», начало в 22:30 мск. В 34-м туре «Спортинг» примет «Санта Клару».

Все матчи последнего тура пройдут 15 мая в 18:00 мск.

Лидером чемпионата Португалии по числу чемпионств является «Бенфика». Она становилась сильнейшей 37 раз.

Футбол,Луиш Годинью,
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