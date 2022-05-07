«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий «шпор» Сон Хын Мин, ему ассистировал Райан Сесеньон . На 74-й минуте ответный мяч забил форвард «Ливерпуля» Луис Диас .

После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 83 очка, столько же у «Манчестер Сити» при игре в запасе. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 62 очка.