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52 минуты назад

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел на 1-е место в АПЛ. У «МС» игра в запасе

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Фото: ReutersReuters

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий «шпор» Сон Хын Мин, ему ассистировал Райан Сесеньон. На 74-й минуте ответный мяч забил форвард «Ливерпуля» Луис Диас.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннет.

После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 83 очка, столько же у «Манчестер Сити» при игре в запасе. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 62 очка.

Футбол,Луис Диас,Райан Сесеньон,Майкл Оливер,
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