"Нант" в четвертый раз стал победителем Кубка Франции по футболу

"Нант" со счетом 1:0 обыграл "Ниццу" в финальном матче Кубка Франции по футболу и в четвертый раз стал обладателем трофея. Встреча прошла на парижском стадионе "Стад де Франс" в субботу.
Мяч на 47-й минуте с пенальти забил Людовик Блас.
"Нант" стал победителем Кубка Франции в четвертый раз. Ранее команда завоевывала титул в 1979, 1999 и 2000 годах. "Ницца" является трехкратным обладателем кубка страны (1952, 1954, 1997).
Рекордсменом по количеству трофеев является "Пари Сен-Жермен". Столичный клуб выигрывал турнир 14 раз.