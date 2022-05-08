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1 час назад

"Нант" в четвертый раз стал победителем Кубка Франции по футболу

ТАСС

"Нант" со счетом 1:0 обыграл "Ниццу" в финальном матче Кубка Франции по футболу и в четвертый раз стал обладателем трофея. Встреча прошла на парижском стадионе "Стад де Франс" в субботу.

Мяч на 47-й минуте с пенальти забил Людовик Блас.

"Нант" стал победителем Кубка Франции в четвертый раз. Ранее команда завоевывала титул в 1979, 1999 и 2000 годах. "Ницца" является трехкратным обладателем кубка страны (1952, 1954, 1997).

Рекордсменом по количеству трофеев является "Пари Сен-Жермен". Столичный клуб выигрывал турнир 14 раз.

Людовик Блас,
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