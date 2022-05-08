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1 час назад

Первый гол Миранчука в сезоне принес "Локомотиву" победу в матче РПЛ с "Рубином"

ТАССиещё 7

Московский "Локомотив" в воскресенье победил казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 11 822 зрителей.

«Локомотив» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС

На 87-й минуте гол с пенальти забил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Это его первый гол в текущем сезоне. На 50-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников не засчитал гол нападающего "Рубина" Александра Ломовицкого из-за попадания в офсайд.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена перед всеми играми 28-го тура.

"Рубин" в 12-м матче подряд не смог победить "Локомотив" во всех турнирах. Предыдущая победа казанского клуба была одержана в апреле 2017 года.

"Локомотив" набрал 44 очка после 28 туров и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.

В следующем туре "Локомотив" 14 мая примет московское "Динамо", "Рубин" на следующий день в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".

Футбол,Кирилл Левников,Антон Миранчук,Динамо,
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