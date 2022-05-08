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1 час назад

Тренер "Рубина" Слуцкий пообещал не уходить в запой после поражения от "Локомотива"

Газета.Ruиещё 5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (0:1). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Слуцкий пообещал не уходить в запой после поражения от "Локомотива"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что условно позиция оттянутого форварда оптимально для Кучаева. В ЦСКА он проводил свои лучшие матчи именно на этой позиции. У меня есть уверенность, что я приложу все от меня зависящее, чтобы набрать максимально очки в последних двух играх. В запой или депрессию не уйду», — сказал Слуцкий.

Почти весь матч команды не могли открыть счет, но в конце встречи футболист «Рубина» Игнатьев сыграл рукой в своей штрафной зоне, после чего игрок «Локомотива» Антон Миранчук реализовал 11-метровый удар.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом «Рубин» располагается на 12-м месте, набрав за 28 матчей 29 очков. Команда Леонида Слуцкого находится в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке, имея в активе 44 балла. Напомним, что за несколько туров до конца чемпионата «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ.

Футбол,Антон Миранчук,Зенит,
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