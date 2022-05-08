Слуцкий пообещал не уходить в запой после поражения от "Локомотива"

«Я считаю, что условно позиция оттянутого форварда оптимально для Кучаева. В ЦСКА он проводил свои лучшие матчи именно на этой позиции. У меня есть уверенность, что я приложу все от меня зависящее, чтобы набрать максимально очки в последних двух играх. В запой или депрессию не уйду», — сказал Слуцкий.