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1 час назад

Хави уже решил, что Траоре покинет «Барселону»

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник Адама Траоре здорово проявил себя в «Барселоне» сразу после появления в клубе, но затем как-то сдал, и теперь «Барселона» вряд ли станет выкупать его за 30 с чем-то миллионов евро, как предлагает «Вулверхэмптон».

Хави уже решил, что Траоре покинет «Барселону»
Фото: ReutersReuters

Проблема в том, что на его позиции играют и Ферран Торрес, и внезапно воспрянувший Усман Дембеле, который зимой котировался как бесполезный балласт в команде. Так что с Траоре летом «Барселона» расстанется, уточняет El Mundo Deportivo. Закрепиться в своем любимом клубе и остаться в любимом городе у него так и не получилось.

Футбол,Адам Траоре,Усман Дембеле,
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