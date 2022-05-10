Хави уже решил, что Траоре покинет «Барселону»

Полузащитник Адама Траоре здорово проявил себя в «Барселоне» сразу после появления в клубе, но затем как-то сдал, и теперь «Барселона» вряд ли станет выкупать его за 30 с чем-то миллионов евро, как предлагает «Вулверхэмптон».

Проблема в том, что на его позиции играют и Ферран Торрес, и внезапно воспрянувший Усман Дембеле, который зимой котировался как бесполезный балласт в команде. Так что с Траоре летом «Барселона» расстанется, уточняет El Mundo Deportivo. Закрепиться в своем любимом клубе и остаться в любимом городе у него так и не получилось.