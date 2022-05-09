Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Адвокат Добровинский допустил, что на арбитра Матюнина могут завести уголовное дело

Спорт день за днем

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию вокруг арбитра Алексея Матюнина, отстраненного от работы после провального теста на полиграфе из-за судейства в матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Адвокат Добровинский допустил, что на арбитра Матюнина могут завести уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Добровинский допустил, что на Матюнина могут завести уголовное дело.

«Речь может идти о ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Но доказать подкуп можно только при наличии свидетеля, который скажет, что действительно давали деньги за определенные действия. Наверное, возьмут телефоны Матюнина, будут исследованы звонки, поступления денег на счет, если они были. Если все это будет доказано и дело дойдет до суда, полагаю, можно говорить о двух годах условно. Но это будет хорошим примеров для остальных», – сказал Добровинский

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы по делу Матюнина, «так как есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе».

В конце апреля Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Алексей Матюнин допустил две результативные ошибки во встрече «Химки» – «Крылья Советов», ошибочно засчитав гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, а также назначив 11-метровый в ворота самарской команды.

После матча Хачатурянц раскритиковал работу судейской бригады пол руководством Матюнина, после чего Алексей подал жалобу на главу РПЛ в РФС.

Футбол,Алексей Матюнин,Ашот Хачатурянц,Александр Добровинский,Крылья Советов,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители