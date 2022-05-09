Адвокат Добровинский допустил, что на арбитра Матюнина могут завести уголовное дело

«Речь может идти о ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Но доказать подкуп можно только при наличии свидетеля, который скажет, что действительно давали деньги за определенные действия. Наверное, возьмут телефоны Матюнина, будут исследованы звонки, поступления денег на счет, если они были. Если все это будет доказано и дело дойдет до суда, полагаю, можно говорить о двух годах условно. Но это будет хорошим примеров для остальных», – сказал Добровинский