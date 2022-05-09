Адвокат Добровинский допустил, что на арбитра Матюнина могут завести уголовное дело

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию вокруг арбитра Алексея Матюнина, отстраненного от работы после провального теста на полиграфе из-за судейства в матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
Добровинский допустил, что на Матюнина могут завести уголовное дело.
«Речь может идти о ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Но доказать подкуп можно только при наличии свидетеля, который скажет, что действительно давали деньги за определенные действия. Наверное, возьмут телефоны Матюнина, будут исследованы звонки, поступления денег на счет, если они были. Если все это будет доказано и дело дойдет до суда, полагаю, можно говорить о двух годах условно. Но это будет хорошим примеров для остальных», – сказал Добровинский
Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы по делу Матюнина, «так как есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе».
В конце апреля Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Алексей Матюнин допустил две результативные ошибки во встрече «Химки» – «Крылья Советов», ошибочно засчитав гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, а также назначив 11-метровый в ворота самарской команды.
После матча Хачатурянц раскритиковал работу судейской бригады пол руководством Матюнина, после чего Алексей подал жалобу на главу РПЛ в РФС.