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1 час назад

Легионер "Локомотива" Керк рассказал о желании остаться в команде

Газета.Ru

Полузащитник московского "Локомотива" Гирано Керк рассказал о желании остаться в команде, передает "Спорт-Экспресс".

Легионер "Локомотива" Керк рассказал о желании остаться в команде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в "Локомотиве", - сказал Керк.

Напомним, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" одержал победу над "Рубином" со счетом 1:0. Почти весь матч соперники не могли открыть счет, но в конце встречи футболист "Рубина" Игнатьев сыграл рукой в своей штрафной зоне, после чего полузащитник "железнодорожников" Антон Миранчук реализовал 11-метровый удар. "Рубин" располагается на 12-м месте, набрав за 28 матчей 29 очков. Команда Леонида Слуцкого находится в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Ранее нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор заявил, что продолжит выступать за московский клуб.

Футбол,РПЛ,Антон Миранчук,
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