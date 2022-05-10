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29 минут назад

Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА

Lenta.ru

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов отказался считать вечными санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении россиян. Спортсмен высказался в интервью «Известиям».

Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я все равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай бог, чтобы скорее. И я думаю, все будет нормально», — выразил уверенность Терехов. 31-летний защитник добавил, что несмотря ни на что, будет пытаться приносить пользу национальной команде.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

В активе Терехова два матча за сборную России. В составе «Сочи» он провел 23 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Футбол,Сергей Терехов,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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