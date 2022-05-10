Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА

«Я все равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай бог, чтобы скорее. И я думаю, все будет нормально», — выразил уверенность Терехов. 31-летний защитник добавил, что несмотря ни на что, будет пытаться приносить пользу национальной команде.