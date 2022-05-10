«Ты играешь, а твоя страна плачет»

Украинский футболист, голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подвергся травле со стороны фаната перед игрой с «Атлетико». Об этом рассказало 20minutos.

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По данным издания, пока Лунин разминался, фанат «Атлетико» «экзальтированно кричал» на него в мегафон: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет».

20minutos отмечает, что это был единичный случай и многие болельщики «Атлетико» сочли поведение фаната безобразным.

Лунин, уроженец Краснограда (Харьковская область), после начала украинского кризиса занимается сбором и отправкой на Украину гуманитарной помощи.

Ранее в соцсетях критиковали украинского боксера Александра Усика, который решил покинуть Украину для подготовки к бою с британским боксером Энтони Джошуа.