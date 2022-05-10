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1 час назад

«Ты играешь, а твоя страна плачет»: фанат раскритиковал украинского вратаря «Реала»

Мария Иванова

Украинский футболист, голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подвергся травле со стороны фаната перед игрой с «Атлетико». Об этом рассказало 20minutos.

«Ты играешь, а твоя страна плачет»
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, пока Лунин разминался, фанат «Атлетико» «экзальтированно кричал» на него в мегафон: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет».

Сборная Украины презентовала особую патриотическую форму для товарищеских матчей

20minutos отмечает, что это был единичный случай и многие болельщики «Атлетико» сочли поведение фаната безобразным.

Лунин, уроженец Краснограда (Харьковская область), после начала украинского кризиса занимается сбором и отправкой на Украину гуманитарной помощи.

Ранее в соцсетях критиковали украинского боксера Александра Усика, который решил покинуть Украину для подготовки к бою с британским боксером Энтони Джошуа.

Украинские власти на период действия военного положения запретили выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет. При этом Усику как отцу трех несовершеннолетних детей не требовалось специальное разрешение на выезд.

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