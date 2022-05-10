Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Экс-президент «Локомотива» предложил три кандидатуры на пост главы РПЛ

Чемпионат.com

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов видит три потенциальные кандидатуры на пост резидента Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что действующий глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет свой пост по окончании сезона.

Экс-президент «Локомотива» предложил три кандидатуры на пост главы РПЛ
Фото: ТАССТАСС

«На этой должности должен быть тот человек, который знает структуру российского футбола, давно в нём работает. Это может быть Сергей Чебан, который был заместителем у Прядкина. Он прекрасный руководитель, знает российский футбол. У нас есть много директоров, президентов клубов, которые прекрасно справились бы с обязанностями президента РПЛ. Дмитрий Иванов, который работал в «Динамо» — тоже великолепно знает футбол, сильный руководитель. Тот же Илья Геркус может возглавить РПЛ, почему нет. Кандидатур очень много, но мы зачем-то всегда ищем кого-то со стороны, думаем, что в чужом огороде всегда вкуснее и лучше. Ашот Хачатурянц уходит, наверное, потому что понял, что это не его работа. Он же бизнесмен, а в Лиге очень много рутины, скучной, каждодневной работы. В своё время я очень много общался с Прядкиным и знаю это. Если ты дело не любишь, очень трудно им заниматься. Я уважаю его решение уйти», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Футбол,Ашот Хачатурянц,Илья Геркус,Николай Наумов,Сергей Чебан,Дмитрий Иванов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители