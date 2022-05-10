Экс-президент «Локомотива» предложил три кандидатуры на пост главы РПЛ

«На этой должности должен быть тот человек, который знает структуру российского футбола, давно в нём работает. Это может быть Сергей Чебан, который был заместителем у Прядкина. Он прекрасный руководитель, знает российский футбол. У нас есть много директоров, президентов клубов, которые прекрасно справились бы с обязанностями президента РПЛ. Дмитрий Иванов, который работал в «Динамо» — тоже великолепно знает футбол, сильный руководитель. Тот же Илья Геркус может возглавить РПЛ, почему нет. Кандидатур очень много, но мы зачем-то всегда ищем кого-то со стороны, думаем, что в чужом огороде всегда вкуснее и лучше. Ашот Хачатурянц уходит, наверное, потому что понял, что это не его работа. Он же бизнесмен, а в Лиге очень много рутины, скучной, каждодневной работы. В своё время я очень много общался с Прядкиным и знаю это. Если ты дело не любишь, очень трудно им заниматься. Я уважаю его решение уйти», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.