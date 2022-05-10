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1 час назад

УЕФА утвердил формат проведения Лиги чемпионов с 36 командами с сезона-2024/25

ТАССиещё 12

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат проведения Лиги чемпионов с участием 36 клубов с сезона-2024/25. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА утвердил формат проведения Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместо группового этапа команды будут играть по так называемой швейцарской системе. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание на эту стадию в дополнительном раунде. Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.

С 2003 года в групповом этапе Лиги чемпионов участвуют 32 команды, разбитые на восемь групп. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета.

Одно из четырех дополнительных мест в основном турнире Лиги чемпионов получит команда, занявшая третье место в чемпионате, чья ассоциация занимает пятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Еще одна дополнительная путевка будет разыгрываться в квалификации чемпионского пути. Последние два места достанутся ассоциациям с лучшими коллективными показателями своих клубов в предыдущем сезоне (общее количество набранных очков, поделенное на количество участвующих клубов).

На основном этапе каждая команда в Лиге чемпионов и в Лиге Европы проведет по восемь матчей на основном этапе, а в Лиге конференций - по шесть.

Футбол,УЕФА,
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