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5 часов назад

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые с 1950 года

Inoprosportиещё 35

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Спартак» разгромил «Енисей» в полуфинальном матче Кубка России со счетом 3:0 и стал вторым финалистом турнира.

10 мая в финал пробилось «Динамо», которое с аналогичным счетом обыграло «Аланию». Таким образом, «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка страны впервые с 1950 года. 72 года назад обладателем Кубка СССР стал «Спартак», обыграв «бело-голубых» со счетом 3:0.

Отметим, что «Спартак» не играл в решающем матче Кубка России 16 лет, а «Динамо» в последний раз участвовало в финале в 2012 году.

Финал Кубка России-2021/22 состоится 29 мая на арене «Лужники» в 19:00 по московскому времени.

Футбол,Динамо,Спартак,
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