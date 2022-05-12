«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России

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«Спартак» разгромил «Енисей» в полуфинальном матче Кубка России со счетом 3:0 и стал вторым финалистом турнира.

10 мая в финал пробилось «Динамо», которое с аналогичным счетом обыграло «Аланию». Таким образом, «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка страны впервые с 1950 года. 72 года назад обладателем Кубка СССР стал «Спартак», обыграв «бело-голубых» со счетом 3:0.

Отметим, что «Спартак» не играл в решающем матче Кубка России 16 лет, а «Динамо» в последний раз участвовало в финале в 2012 году.