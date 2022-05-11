Семин заявил о готовности вернуться в "Локомотив"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин готов вернуться в футбольный клуб, чтобы составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Семин рассказал ТАСС в среду.
"Нормальная ситуация [с карьерой], - сказал Семин. - Если "Зениту" никто не может составить конкуренцию, то мы можем это сделать в "Локомотиве". Но не все от меня зависит. Дайте еще один шанс, мы это сделаем".
"Мы неоднократно это делали, посмотрите статистику матчей Семина с "Локомотивом" и с "Мордовией" против "Зенита". Можно ли говорить, что если вернусь в профессию, то только в "Локомотив"? Нет, я так не могу сказать", - добавил собеседник агентства.
По итогам нынешнего сезона "Зенит" стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984). Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место по количеству титулов чемпиона России, чаще чемпионат России выигрывал только московский "Спартак" (10).
Семину в среду исполняется 75 лет, последним клубом тренера был "Ростов", в котором он работал в 2021 году. Вместе с "Локомотивом" Семин три раза выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем кубка страны, три раза - Суперкубка России.