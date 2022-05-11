Семин заявил о готовности вернуться в "Локомотив"

"Мы неоднократно это делали, посмотрите статистику матчей Семина с "Локомотивом" и с "Мордовией" против "Зенита". Можно ли говорить, что если вернусь в профессию, то только в "Локомотив"? Нет, я так не могу сказать", - добавил собеседник агентства.